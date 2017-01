Ein Richter wird das Zünglein an der Waage

So durchsetzungsstark hatten sich viele Menschen Barack Obama während dessen erster Amtszeit vorgestellt. Doch Trumps Vorgänger konnte nicht über seinen Schatten springen, setzte auf Konsens, wollte Amerika wieder vereinen. Bis zum Schluss schaffte Obama es nicht, ein zentrales Versprechen umzusetzen: die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo. Trump will verhindern, dass ihm so etwas passiert.

Was so beunruhigend dabei ist, ist das Schweigen. Das Schweigen der republikanischen Partei, die praktisch ihren Widerstand aufgegeben hat. Die Hinterbänkler halten still, um bloß nicht negativ aufzufallen. Kritische Worte kommen lediglich von altgedienten Parteimitgliedern wie Senator John McCain. Er und Trump sind sich spinnefeind – und McCain weiß, dass seine politischen Tage ohnehin gezählt sind.

Wen betrifft Trumps Einreiseverbot? Iran Flüchtlinge: 3109 Daueraufenthalte / Greencards: 13.114 Besucher: 35.266 Quelle: US-Heimatschutzministerium, Zahlen 2015 / dpa

Irak Flüchtlinge: 12.676 Greencards: 21.107 Besucher: 21.381

Jemen Flüchtlinge: 16 Greencards: 3194 Besucher: 5549

Libyen Flüchtlinge: 0 Greencards: 734 Besucher: 2879

Somalia Flüchtlinge: 8858 Greencards: 6796 Besucher: 359

Sudan Flüchtlinge: 1578 Greencards: 3580 Besucher: 4792

Syrien Flüchtlinge: 1682 Greencards: 3840 Besucher: 16.010

Die markanten Äußerungen der Silicon-Valley-Chefs sind wichtig, beunruhigend ist aber das Schweigen der Masse der Unternehmensführer aus den alten Industrien, dem Energiesektor, Banken, Handel und Luftfahrt. Nur ganz wenige melden sich hier sehr moderat zu Wort. Der Rest ist offenbar bemüht, nicht zur Zielscheibe des nächsten präsidialen Twitter-Sturms zu werden. Sie hoffen auf gute Zusammenarbeit mit dem mächtigsten Mann des Landes.

Und die islamische Welt? Steht sie wie ein Mann vereint hinter den sieben gescholtenen Staaten? Im Gegenteil: Trump führte bereits Telefonate mit einigen islamischen Staaten, die nicht von seinem Bann betroffen sind – und es könnten noch mehr werden.

Was unter Präsident Trump noch auf die Welt zukommen wird, ist unklar. Fest steht jedoch bereits eine weiter Personalie, die großen Einfluss auf die Geschehnisse in den USA haben wird: Am heutigen Dienstag wird Trump seine Wahl für die vakante Richterstelle am obersten Gerichtshof der USA verkünden. Dieser Richter wird das Zünglein an der Waage sein, wenn es darum geht, Entscheidungen von fundamentaler Tragweite zu fällen.

Schafft Trump es, einen Richter zu nominieren, der auf der gleichen politischen und gesellschaftlichen Wellenlänge ist, dann ist nichts mehr unmöglich, dann kann er auf Mehrheitsentscheidungen zu seinen Gunsten hoffen. Es mag Jahre dauern, Klagen von Kritikern durchzustehen. Aber am Ende könnte in vielen Fällen ein unanfechtbares Urteil in seinem Sinne stehen. Die Richter des Obersten Gerichtshofs sind zudem auf Lebenszeit ernannt. Es wird mit großer Sicherheit also ein Vermächtnis sein, dass Trumps Amtszeit lange überdauern wird.

Eine Wahl hat Trump bereits getroffen, teilte er per Twitter mit. Nennen wird er den Namen am Dienstagabend um 20 Uhr New Yorker Zeit (2 Uhr am frühen Morgen in Deutschland). Das ist TV-Primetime. Trump weiß, wie man mit Medien umgeht und wie man Diskussionen setzt.