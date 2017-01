 Europäische Zentralbank: Kreditvergabe an Firmen legt zum Jahresende zu

Europäische Zentralbank Die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank steht nach wie vor stark in der Kritik. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) erreicht mit ihrer Geldflut immer mehr auch die Firmen im Währungsraum. Banken im Währungsgebiet reichten im Dezember 2,3 Prozent mehr Kredite an Unternehmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Euro-Wächter am Freitag in Frankfurt mitteilten. Im November war der Anstieg mit 2,1 Prozent etwas geringer ausgeprägt gewesen. An Privathaushalte vergaben die Geldhäuser im Dezember 2,0 Prozent mehr Darlehen als ein Jahr zuvor.

Die Währungshüter halten die Zinsen schon seit längerem ultraniedrig, um für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen. Erst im Dezember hatten sie zudem ihr billionenschweres Anleihen-Ankaufprogramm um neun Monate bis Ende 2017 verlängert. Dadurch steigt das Gesamtvolumen der Käufe bis Laufzeitende auf 2,28 Billionen Euro an. Mit den in Deutschland umstrittenen Wertpapierkäufen will die Euro-Notenbank Geldhäuser zur stärkeren Kreditvergabe bewegen und die Wirtschaftsentwicklung unterstützen.

Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)



26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)



5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)



4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)



22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)



3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms)

Die für die 19-Länder-Gemeinschaft wichtige Geldmenge M3 nahm im Dezember um 5,0 Prozent zu. Experten hatten 4,9 Prozent erwartet. Zur Geldmenge M3 zählen unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten, kurzfristige Geldmarktpapiere, sowie Schuldverschreibungen mit bis zu zwei Jahren Laufzeit. Eine stark wachsende Geldmenge signalisiert eine potenzielle Inflationsgefahr.