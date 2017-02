Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Geänderte Prognose für die Geldpolitik der EZB

Torsten Slok von der Deutschen Bank dagegen warnt, dass die Inflation möglicherweise schneller anzieht als von den Märkten erwartet. Er nennt dafür gleich zehn Gründe, darunter die von Trump angekündigte Steuerreform und die Ausgaben in Infrastruktur, die einen Boom auslösen könnten. Außerdem spricht er die Möglichkeit an, dass die neue Regierung versucht, den Dollar zu schwächen, was über die Importpreise die Inflation ebenfalls erhöhen würde.

Die Kapitalmärkte haben nach der Wahl von Trump zunächst großen Optimismus signalisiert, der aber mittlerweile etwas gedämpft ist. Trump selber und Angehörige seiner Regierung hatten den Dollar zuletzt als zu hoch bezeichnet. Allerdings hat die Regierung zunächst nur wenig direkte Möglichkeiten, auf den Wechselkurs einzuwirken.

Während die Fed sich also auf einem sehr langsamen Pfad zur Normalisierung befindet, unterstützen die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank von Japan die Wirtschaft sogar noch mit Wertpapierkäufen. Die Bank of Japan hat aber in dieser Woche ihre Wachstumsprognose leicht angehoben. Möglicherweise ist daher auch dort der Punkt der extremsten Geldpolitik erreicht und der Weg zurück ansatzweise erkennbar.

Für die EZB rechnen Ökonomen langfristig mit einer Normalisierung. JP Morgan hat gerade die Prognose dazu geändert. Die Volkswirte dort glauben jetzt, dass die EZB ihre Anleihekäufe zwischen Anfang und Mitte 2018 auslaufen lässt und Ende des Jahres dann die Zinsen erhöht. Zuvor war die US-Bank von der ersten Zinserhöhung 2020 ausgegangen. Grundlage ihrer Analyse ist unter anderem, dass die Sorgen vor einem Abrutschen der Eurozone in die Deflation geschwunden sind.