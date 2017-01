Die Mathematik der Inflation

Warum machen sich Währungshüter Sorgen?

Wenn die Preise für viele Waren und Dienstleistungen über einen längeren Zeitraum kaum noch oder gar nicht mehr steigen, könnte das Verbraucher und Unternehmer bei Investitionen bremsen. Es könnte ja bald noch billiger werden. Das könnte die Konjunktur abwürgen. Mit viel billigem Geld versucht die Europäische Zentralbank (EZB) gegenzusteuern. Im Dezember verlängerte die Notenbank ihr Programm zum Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen um neun Monate bis mindestens Ende 2017.

Zentralbanken und Negativzinsen Japan Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,0 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,1 Prozent

Schweiz Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): -0,75 Prozent (15.01.2016) Einlagenzinssatz für Banken: gestaffelt -0,75 Prozent

Dänemark Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,05 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,65 Prozent

Schweden Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): -0,5 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,5 Prozent

Euro-Zone Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,0 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,4 Prozent

Von April an will die EZB aber monatlich nur noch 60 Milliarden Euro statt 80 Milliarden Euro in den Markt pumpen. Die Geldflut soll die Konjunktur ankurbeln und die Inflation anheizen. Mittelfristig strebt die EZB ein stabiles Preisniveau bei knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke.

Wie werden sich die Preise 2017 entwickeln?

„Grundsätzlich befinden sich die Inflationsrate in Deutschland und die des Euro-Raums im Aufwärtstrend“, konstatierte Commerzbank-Ökonom Marco Wagner. „Maßgeblicher Treiber sollten in den kommenden Monaten die Energiepreise sein.“

Der leichte Ölpreisanstieg dürfte sich fortsetzen, zudem fällt der Preisunterschied zum Vorjahr 2017 nicht mehr so stark ins Gewicht. Volkswirte trauen auch der Weltwirtschaft wieder mehr Wachstum zu – wenn die globale Konjunktur besser läuft, steigen tendenziell Löhne und Preise. Für das laufende Jahr peilen die Bundesregierung und die Wirtschaftsweisen eine Inflationsrate von 1,6 Prozent an. Es wäre der höchste Wert seit 2012. Für die Europäische Zentralbank sind das gute Nachrichten. Denn sie strebt im gesamten Währungsraum stabile Preise an und sieht dies nur bei Inflationsraten von knapp zwei Prozent gewährleistet.

Wie wird die Teuerungsrate berechnet?

Monat für Monat schwirren Preiserheber der Statistischen Landesämter und des Wiesbadener Bundesamtes aus. Die 600 Frauen und Männer notieren bundesweit in Geschäften, was Obst und Gemüse, Bücher und Zeitschriften, Schuhe und Möbel kosten. Wie hoch ist der Listenpreis für ein Auto, was kostet eine Pauschalreise, was der Sprit an der Tankstelle?

Mehr als 300.000 Einzelpreise von Waren und Dienstleistungen werden so repräsentativ nach einem stets gleichen Schema erfasst. Der Warenkorb umfasst rund 600 Güterarten. Den größten Anteil hat Wohnen (Mieten, Strom, Gas) mit fast 32 Prozent. Gut 10 Prozent entfallen auf Lebensmittel. Auf dieser Grundlage berechnet das Statistische Bundesamt die Verbraucherpreisentwicklung.