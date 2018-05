3,9 Prozent Arbeitslosigkeit Neue Daten zeigen, wie stark der US-Arbeitsmarkt ist

Die Zahl der Beschäftigten in den USA steigt stetig. Auch die Inflation dürfte dadurch an Auftrieb gewinnen.

WashingtonDer robuste Wirtschaftsaufschwung sorgt weiter für einen Job-Boom in den USA. Im April fiel die Arbeitslosenquote auf 3,9 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. So niedrig war die Arbeitslosenquote zuletzt Ende 2000 gewesen.

Analysten wurden von der Stärke des Rückgangs überrascht. Sie hatten zwar eine niedrigere Arbeitslosenquote erwartet, waren aber von 4,0 Prozent ausgegangen. Im März hatte die Quote noch bei 4,1 Prozent gelegen.

Gleichzeitig sind allerdings weniger Stellen geschaffen worden als erwartet. Im April seien 164.000 neue Jobs entstanden, doch Experten hatten mit 192.000. Dass die Arbeitslosigkeit dennoch stärker fällt als erwartet, hängt mit der Berechnungsmethode zusammen. So wird die Quote zum Beispiel nur auf Basis der Arbeitssuchenden berechnet. Wer nicht aktiv auf der Suche ist, zählt nicht als arbeitslos.

Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung lag in der letzten Aprilwoche bei 211.000. Das ist der niedrigste Wert seit 1973.

Seit der schweren Wirtschaftskrise im Jahr 2009, als die Arbeitslosenquote bis an die Marke von zehn Prozent gestiegen war, hat sich die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt stark verbessert. Mittlerweile sprechen bereits viele Ökonomen von Vollbeschäftigung – letztere ist eines der Ziele für die Geldpolitik der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed).

Die Fed sich zuletzt bei der Zinsentscheidung am Mittwoch positiv zur Lage auf dem Arbeitsmarkt geäußert. Die Währungshüter rechnen auch in den kommenden Monaten mit einer weiter stabilen Entwicklung.

Im März hatte die Notenbank die Zinsen auf die Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent erhöht und könnte schon bald nachlegen. Eine weitere Erhöhung im Juni gilt vielen Investoren als ausgemachte Sache. Danach könnte sie die Zügel dieses Jahr noch ein oder auch zwei Mal straffen.

Denn die Notenbank erwartet, dass sich die Inflation dieses Jahr um das von der Fed angepeilte Ziel von 2,0 Prozent einpendeln wird. Im April legten die für die Inflationsentwicklung wichtigen Stundenlöhne im Schnitt jedoch nur um 0,1 Prozent zum Vormonat zu. Experten hatten mit 0,2 Prozent gerechnet.

Ökonomenstimmen zum US-Arbeitsmarkt Marco Bargel, Postbank „Der geringer als erwartet ausgefallene Stellenzuwachs ist kein Grund zur Besorgnis. Das spiegelt noch ein wenig die jüngste Konjunkturschwäche wider. Das ist aber keine Trendwende zum Schlechteren. Das Wachstum dürfte im zweiten Quartal wieder deutlich anziehen. Das wiederum sollte für mehr neue Jobs sorgen. Ein Ende des Aufschwungs am Arbeitsmarkt ist nicht in Sicht. Wir rechnen mit drei Zinserhöhungen in diesem Jahr. Der Arbeitsmarkt bleibt auf Vollbeschäftigungskurs. Die Fed wird deshalb nicht von ihren Zinserhöhungen abrücken.“ Alexander Krüger, Bankhaus Lampe ALEXANDER KRÜGER, BANKHAUS LAMPE: „Der US-Wirtschaft gelingt es selbst in der reifen Phase des Aufschwungs noch immer, deutlich mehr Stellen zu schaffen, als es angesichts des Bevölkerungswachstums notwendig wäre. Gleichzeitig ist die stille Reserve groß. Der Lohndruck ist deshalb erneut verhalten ausgefallen, einen merklich steigernden Effekt auf die Inflationsrate übt er nicht aus. Die Fed dürfte ihren Kurs gradueller Leitzinserhöhungen im Juni fortsetzen.“ Thomas Gitzel, VP Bank THOMAS GITZEL, VP BANK: „Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich in einer ordentlichen Verfassung. Mehr Beschäftigung heißt mehr Einkommen, mehr Einkommen stützt wiederum den privaten Konsum und auch den Immobilienmarkt. Die US-Notenbank kann sich in ihrem Ausblick bestätigt fühlen. Weitere Zinserhöhungen sind unzweifelhaft gerechtfertigt. Die Frage ist, wie die Fed auf den Mix von guten Beschäftigungszahlen und einer steigenden Inflationsrate reagiert. US-Notenbankchef Jerome Powell zeigte sich zuletzt gelassen. Während eine weitere Zinserhöhung im Juni gesetzt sein dürfte, bieten die Formulierungen der Notenbanker Überraschungspotenzial. An den Finanzmärkten wird mit Argusaugen beobachtet werden, ob die Währungshüter in Washington beschleunigte Zinsanhebungen in Aussicht stellen. Der Lohnzuwachs bleibt hinter den Erwartungen zurück. Damit gilt nach wie vor: Trotz einer guten Beschäftigungssituation kommt kein deutlicher Lohndruck auf. Genau dies spricht dafür, dass die Fed vorerst auf ihrem eingeschlagenen Weg bleibt und mit moderaten Zinsanhebungen fortfährt.“

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.