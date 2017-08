 BIP steigt durch Binnenwirtschaft: Antriebswechsel beim Wachstum

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mehr Geld für Konsum Die Deutschen geben mehr Geld aus und treiben so das Wachstum an. (Foto: dpa)

FrankfurtDie deutsche Volkswirtschaft ist auf einem guten Weg, die aufgestauten Ungleichgewichte abzubauen. Nachdem die lange Lohnzurückhaltung endlich wieder Lohnsteigerungen deutlich oberhalb der Inflationsrate gewichen ist, scheinen die Verbraucher genug Geld in den Taschen zu spüren, um ihren Konsum deutlich auszuweiten. Gleichzeit schwächelt die Konjunktur im außereuropäischen Ausland.

Im Ergebnis war das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal nicht von den Exporten, sondern von der Binnenwirtschaft getrieben. Darauf deuten die vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal hin, die die Wiesbadener Statistiker am Dienstag veröffentlichten. Um 0,6 Prozent nahm die Wirtschaftsleistung gegenüber dem ersten Quartal zu. Der Wert für das erste Quartal wurde leicht auf 0,7 Prozent nach oben revidiert. Damit erscheint ein Wachstumswert für das Gesamtjahr von zwei Prozent oder etwas mehr erreichbar. Das ist am oberen Rand dessen, was bisher erwartet wurde.

Für die einzelnen Komponenten der Gesamtnachfrage haben die Statistiker erste qualitative Aussagen gemacht. Danach sind die Importe dank kräftiger Konsumsteigerungen von Staat und privaten Haushalten deutlich stärker gestiegen als die Exporte. Der übermäßige und politisch hochsensible Außenhandelsüberschuss Deutschlands schmilzt damit weiter allmählich ab. Gleichzeitig legten die Investitionen zu, vermutlich begünstigt durch die steigenden Bevölkerungszahl, für die Wohnungen gebaut werden müssen, und die steigende Inlandsnachfrage, für deren Befriedigung es zusätzliche Produktionskapazitäten braucht.

Eine sichere Bank ist diese günstige Entwicklung allerdings noch nicht. Durch die gemessen an der Wachstumsveränderung günstige Wirtschaftsentwicklung in Europa, relativ zu anderen Weltregionen, hat der bisher unterbewertete Euro deutlich an Wert gewonnen. Das verschlechtert die Wettbewerbsposition der deutschen Produzenten gegenüber Konkurrenten außerhalb des Euroraums.

Ökonomen zum Rückgang der deutschen Exporte Folker Hellmeyer (Bremer Landesbank) „Für mich sind die enttäuschenden Daten für Juni im Kontext mit dem Sommerbeginn zu sehen. Das ist ein Ausrutscher, der in den kommenden Monaten wettgemacht werden dürfte. Der Welthandel belebt sich, was positiv auf die deutschen Exporte und Importe ausstrahlen dürfte. Auftragseingänge und -bestände signalisieren eine enorm solide Situation für die deutsche Wirtschaft.“

Carsten Brzeski (ING) „Auch wenn sich die Handelsdaten in einen enttäuschenden Monat für die deutsche Industrie einfügen, so glauben wir nicht, dass die Wirtschaft ihren Höhepunkt bereits hinter sich hat. Stattdessen signalisieren starke Stimmungsindikatoren eine Fortsetzung des Aufschwungs.“

Andreas Rees (Unicredit) „Das ist eine technische Korrektur, ähnlich wie bei der Industrieproduktion. Das ist nach fünf Anstiegen in Folge verkraftbar. Der Aufwärtstrend bleibt intakt. Der Welthandel dürfte sich weiter erholen. Davon sollte Deutschland in der zweiten Jahreshälfte kräftig profitieren, auch wenn die Euro-Aufwertung etwas dämpfen könnte. Sie dürfte aber die Erholung nicht gefährden. Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal um etwa 0,7 Prozent gewachsen oder sogar noch etwas kräftiger. Der Außenhandel hat dabei gebremst, weil die Importe schneller gewachsen sind als die Exporte.“

Diese Richtung ist begrüßenswert. Sie lässt den Verbrauchern dank sinkender Importpreise mehr Geld für erhöhten Konsum und dämpft gleichzeitig die Exportausweitung. Solche Wechsel von einem Wachstumstreiber zu einem anderen sind aber immer störungsanfällig. Und an möglichen geopolitischen Hindernissen herrscht momentan kein Mangel. Trump und sein Einfluss auf den Welthandel lassen grüßen.