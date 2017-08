 BIP steigt: Japans Wirtschaft wächst weiter kräftig

Japanische Wirtschaft Ein Schiff wird am am Containerterminal Oi in Tokio beladen. Japans Wirtschaftswachstum beschleunigt sich. (Foto: dpa)

TokioJapans Wirtschaft wächst weiter stärker als erwartet. Zwischen April und Ende Juni sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 4,0 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Montag in Tokio mit. Damit beschleunigte sich das Wachstum deutlich. Im Vergleich zum Vorquartal sei die Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent gestiegen – das war das sechste Quartal in Folge, in dem das Bruttoinlandsprodukt anzog. Zuletzt gelang das zwischen Januar 2005 und Juni 2006.