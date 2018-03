Bruttoinlandsprodukt Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

Das Wirtschaftswachstum hat sich zum Jahresende etwas abgeschwächt. Ökonomen sagen dennoch: „Der Wachstumsturbo bleibt eingeschaltet.“

2017: Wieder ein Rekordjahr für die deutsche Wirtschaft

BerlinDer deutsche Aufschwung hat Ende 2017 leicht an Fahrt verloren. Dank kräftig anziehender Exporte stieg das Bruttoinlandsprodukt von Oktober bis Dezember um 0,6 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet.

Im Sommer hatte es noch zu einem Plus von 0,7 Prozent gereicht. Das nun etwas geringere Wachstum sei aber „nicht der Rede wert“, sagte der Chefökonom vom Bankhaus Lampe, Alexander Krüger. „Der deutsche Wachstumsturbo ist und bleibt eingeschaltet.“

Im Gesamtjahr 2017 legte Europas größte Volkswirtschaft um 2,2 Prozent zu, bestätigten die Statistiker ihre Schätzung von Januar. Das ist das kräftigste Wachstum seit 2011.

Der Aufschwung mündet bislang nicht in einer starken Inflation. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar nur noch um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nachdem die Teuerungsrate im Dezember noch 1,7 Prozent betragen hatte.

Die Inflation liegt damit weiter unter der Zielmarke von knapp zwei Prozent, die die Europäische Zentralbank als ideal für die Wirtschaft ansieht. Wegen der auch im gesamten Euro-Raum niedrigen Inflation will die EZB ihre Nullzinspolitik in diesem Jahr fortsetzen.

Impulse beim Wirtschaftswachstum kamen im Schlussquartal überwiegend aus dem Ausland: „Nach vorläufigen Berechnungen legten die Exporte im vierten Quartal 2017 stark zu“, so die Statistiker. Während der Staat seine Konsumausgaben erhöhte, lag der private Verbrauch in etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Unternehmen investierten in Maschinen und Anlagen etwas mehr als zuletzt – in Bauten hingegen etwas weniger.

Das Ifo-Institut erwartet in diesem Jahr ein noch stärkeres Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent. Die Exporteure profitieren vom anziehenden Welthandel, weshalb viele Unternehmen wieder mehr investieren. Auch der private Konsum dürfte angesichts von Rekordbeschäftigung und steigenden Löhnen eine Konjunkturstütze bleiben.

Ökonomen zum schwächeren BIP Christiane von Berg (BayernLB) „Das Wachstum im vierten Quartal kommt nicht überraschend. Der Außenhandel hat das BIP mit beflügelt. Es ist zu hoffen, dass die deutsche Wirtschaft diese Welle auch 2018 weiter reiten kann. Der Euro ist zum Dollar zwar stärker geworden. Die Aufwertung gegenüber den Währungen anderer wichtiger Handelspartner ist hingegen begrenzter ausgefallen: China und auch Großbritannien dürften hier eine Rolle gespielt haben. Dass das Plus beim BIP im dritten Quartal etwas nach unten revidiert wurde, bringt keine großen Befürchtungen mit sich.“ Andreas Rees (Unicredit) „Die deutsche Wirtschaft hat Kurs gehalten. Diese Geschwindigkeit sollte sie auch in den kommenden Quartalen halten. Besonders der Export hat zum Jahresende die Konjunktur gestützt. In diesem Jahr dürften wieder mehr Impulse von den Konsumausgaben, aber besonders von den Investitionen kommen. Für Letzteres spricht beispielsweise die gestiegene Zuversicht der Unternehmen. Sie fragen zudem deutlich mehr Kredite nach, was ebenfalls für höhere Investitionen spricht.“ Alexander Krüger (Bankhaus Lampe) „Das im Vergleich zum dritten Quartal 2017 etwas geringere Wachstum ist nicht der Rede wert. Der deutsche Wachstumsturbo ist und bleibt eingeschaltet. Zunehmende Engpässe stehen einer beständigen Konjunkturfahrt im sechsten Gang fortan aber vermehrt entgegen. Dennoch ist der Schalthebel für 2018 auf ein Wachstum von mehr als zwei Prozent gestellt. Die aktuellen Zinsängste an den Finanzmärkten gefährden den Aufschwung nicht, zumal sie sich als nicht haltbar erweisen dürften.“

Das Weltwirtschaftsklima sei so gut wie seit Herbst 2007 nicht mehr. Das entsprechende Barometer des Ifo-Instituts stieg im ersten Quartal auf 26,0 Zähler von 17,1 Punkten, wie die Forscher am Mittwoch mitteilten. „Die Konjunkturerwartungen verbesserten sich ebenfalls außerordentlich. Der weltweite Aufschwung verfestigt sich“, so Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Das Klima verbesserte sich laut Ifo in allen Weltregionen. Die Beurteilung der aktuellen Lage sowie die Erwartungen stiegen dabei insbesondere in den USA, in der Europäischen Union und in den asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländern äußerst stark an. In Lateinamerika verbesserte sich die Lageeinschätzung beträchtlich, jedoch verschlechterten sich die Erwartungen etwas.

Die kurz- und langfristigen Zinsen werden den Experten zufolge in den nächsten sechs Monaten steigen. Sie erwarten eine deutliche Ausweitung des Welthandels. Der Preisniveau-Anstieg in der Weltwirtschaft dürfte sich demnach in den kommenden Monaten weiter beschleunigen.