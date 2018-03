Bruttoinlandsprodukt Wirtschaft der Eurozone auf Augenhöhe mit USA

In 19 Euro-Ländern stieg das BIP zwischen Oktober und Dezember um 0,6 Prozent zum Vorquartal. Damit wächst die Euro-Zone auch im Gleichschritt mit Deutschland.

BrüsselDie Wirtschaft in der Euro-Zone wächst im Gleichschritt mit Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den 19 Euro-Ländern stieg zwischen Oktober und Dezember um 0,6 Prozent zum Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. Damit ist der Währungsraum beim Wachstum auch auf Augenhöhe mit den USA, die exakt im selben Tempo zulegten. Im Sommer hatte das BIP in der Euro-Zone noch 0,7 Prozent betragen.

Im vierten Quartal war Spanien die am stärksten wachsende Volkswirtschaft unter den vier Schwergewichten der Währungsunion: Die iberische Wirtschaft schaffte trotz der politischen Turbulenzen um die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien ein Plus von 0,7 Prozent. In Frankreich und Deutschland waren es mit 0,6 Prozent etwas weniger. Italien, wo Anfang März Neuwahlen anstehen, landete mit 0,3 Prozent in diesem Quartett auf dem letzten Platz.