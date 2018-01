 Caixin-Index: Chinas Industrie gewinnt überraschend an Fahrt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

China Skyline von Shanghai: Die Auftragslage bei Chinas privaten und mittelständischen Unternehmen hat sich im Dezember verbessert. (Foto: dpa)

PekingDie Stimmung in den Chefetagen der privaten und mittelständischen Unternehmen in China hat sich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins „Caixin“ stieg im Dezember von 50,8 Punkten im Vormonat auf 51,5. Wie das Blatt am Dienstag berichtete, war es der höchste Anstieg seit vier Monaten. Sowohl Produktion als auch neue Aufträge hätten zugelegt.

„Die Produktionsbedingungen haben sich im Dezember verbessert, was den Eindruck verstärkt, dass sich das Wirtschaftswachstum 2017 stabilisiert und besser als erwartet entwickelt hat“, sagte „Caixin“-Chefökonom Zhong Zhengsheng. Doch dürfe der Abwärtsdruck im neuen Jahr durch eine knappere Geldpolitik und Kontrolle der kommunalen Verschuldung nicht unterschätzt werden.

So hatte das Statistikamt am Vortag auch berichtet, dass der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI), der stärker Staatsunternehmen berücksichtigt, im Dezember von 51,8 auf 51,6 Punkte gefallen war. Über der kritischen Grenze von 50 ist von einer Expansion, darunter von einer Kontraktion der industriellen Tätigkeit auszugehen.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft hatte sich in den ersten drei Quartalen des abgelaufenen Jahres dank weiter sprudelnder Kredite mit 6,9 Prozent Wachstum besser entwickelt als vorhergesagt, doch sagen Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr ein langsameres Wachstum in China voraus.