 DIW: Deutsche Wirtschaft verliert an Fahrt

BerlinDie Konjunktur verliert nach einer Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am Jahresende etwas an Schwung. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland werden im vierten Quartal voraussichtlich um gut ein halbes Prozent wachsen, wie die Berliner Forscher am Donnerstag voraussagten. Im Vorquartal hatte es noch zu 0,8 Prozent gereicht. „Die prall gefüllten Auftragsbücher sprechen aber dafür, dass der kräftige Aufschwung anhält“, sagte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner.

Die Stimmung in den Unternehmen sei außerordentlich gut. „Die Unsicherheit über die Regierungsbildung scheint den Unternehmen keine größeren Sorgen zu bereiten“, sagte Fichtner. Die konjunkturelle Lage bleibe günstig, da sowohl die Inlandsnachfrage als auch der Außenhandel das Wachstum stützten.