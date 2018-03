 EU-Ausstieg: Deutschland droht nach Brexit milliardenschwere Mehrbelastung

Der Brexit wird Folgen haben – auch für den deutschen Haushalt. Die zusätzliche Belastung soll aber nicht nur die Lücke Großbritanniens schließen.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte im vergangenen Monat von zusätzlichen Zahlungen Deutschlands in Höhe von drei bis 3,5 Milliarden Euro gesprochen (Foto: dpa) Günther Oettinger

BerlinIm Bundesfinanzministerium wird einem Magazinbericht zufolge für die Zeit nach dem Brexit mit einer zusätzlichen jährlichen Belastung des Haushalts von sechs bis sieben Milliarden Euro gerechnet. Diese Schätzung sei von Fachleuten des Ministeriums genannt worden, berichtet „Focus“ unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte am Samstag, die Kosten des Brexit ließen sich noch nicht beziffern. Sie seien von vielen Faktoren abhängig.

Laut „Focus“ ist in der Summe von sechs bis sieben Milliarden Euro nicht nur der deutsche Beitrag berücksichtigt, der zum Ausgleich der nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens fehlenden 14 Milliarden Euro in den Brüsseler Haushalt fließen soll. Die Experten hätten in ihre Berechnungen auch das Ende des Rabattsystems für Zahlungen der Mitgliedsländer an die EU einbezogen.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte im Februar von zusätzlichen Zahlungen Deutschlands in Höhe von drei bis 3,5 Milliarden Euro gesprochen. Damit ließen sich seinen Worten zufolge sowohl die durch den Brexit entstehende Lücke schließen als auch weitere Aufgaben wie Grenzschutz und Anti-Terror-Kampf finanzieren.