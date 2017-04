 Fed-Umfrage : Inflationsdruck in den USA

Preisniveau in den USA Eine aktuelle Umfrage der Fed bescheinigt für die US-Wirtschaft nur einen leichten Inflationsdruck. (Foto: AP)

Washington Trotz der Erholung der US-Wirtschaft hält sich der Inflationsdruck einer Fed-Umfrage zufolge weiter in Grenzen. Die Preise seien im Zeitraum zwischen Mitte Februar und Ende März leicht gestiegen, ergab die Umfrage der Zentralbank, deren Ergebnisse am Mittwochabend im sogenannten Beige Book veröffentlicht wurden. Dafür befragen die Notenbanker ihre Kontakte in der Wirtschaft. Demnach erwarten Unternehmen, dass die Preise in den kommenden Monaten leicht bis mittelmäßig steigen werden.

Die Fed hat sich zum Ziel gesetzt, in den USA für Vollbeschäftigung zu sorgen und die Teuerungsrate auf zwei Prozent klettern zu lassen. Um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden, wollen die Währungshüter die Zinsen in diesem Jahr mehrmals anheben. Der Konjunkturaufschwung macht sich auch bei der Suche nach Arbeitskräften bemerkbar, wie die Erhebung weiter ergab.

So haben viele Unternehmen inzwischen Probleme, selbst Stellen zu besetzen, für die nur eine niedrige Qualifikation nötig ist. Die US-Arbeitslosenquote ist mit 4,5 Prozent auf einem langjährigen Tiefpunkt angelegt. Zudem wächst die Zahl der Stellen schneller als die Bevölkerung im Erwerbsalter. Die Inflation lag zuletzt bei 2,4 Prozent.