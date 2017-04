Langer Aufschwung Die deutsche Wirtschaft trotzt allen Krisen dieser Welt. Konjunkturexperten rechnen damit, dass sich das Wachstum kontinuierlich fortsetzt. Damit steigt auch die Zahl der Erwerbstätigen weiter an. (Foto: dpa)

BerlinWie das Land so der Aufschwung: Nicht wirklich dynamisch, fast ein bisschen langweilig wie die Politik unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich die Wirtschaftslage in Deutschland dar. Mag die Welt in Aufruhr sein angesichts eines chaotisch-emotionalen US-Präsidenten Donald Trump, mögen Brexit und populistische EU-Feinde die EU durchschütteln: Deutschlands Wirtschaft wächst seit dem Ende der Finanzkrisenrezession 2010 still und stetig vor sich hin. Und das wird auch 2017 und 2018 so bleiben, erwarten die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute.

Die Konjunkturprognostiker von DIW, Ifo, IfW, IWH und RWI leisten sich sogar zarte Frühlingsgefühle und erwarten ein etwas kräftigeres Wachstum als noch im letzten Winter: 1,5 Prozent statt 1,4 Prozent in diesem Jahr und 1,8 statt 1,7 Prozent. Wobei die niedrig wirkenden 1,5 Prozent dieses Jahres nur wegen der vielen zum Brückenbau einladenden Feiertage zustande kommen; denn eigentlich ist das Wachstum so kräftig wie 2016, als es 1,9 Prozent erreichte.

Ein langer, sehr stetiger Aufschwung ist für die meisten Menschen in Deutschland besser als ein kurzer heftiger, der schneller in eine Flaute münden würde: Denn in der Erwartung, dass es immer weiter bergauf gehen wird, stellen die Unternehmen ein und schaffen neue Arbeitsplätze. Arbeitslosigkeit wird so zum Fremdwort in Deutschland: Ihre heute schon niedrige Quote um die sechs Prozent wird in diesem Jahr auf 5,7 Prozent und 2018 auf 5,4 Prozent sinken – trotz Zuwanderung, die bedeutet, dass mehr Menschen Jobs suchen.

Noch im letzten Herbst waren die Konjunkturexperten der Meinung, dass die schlecht qualifizierten Flüchtlinge des Jahres 2015 die Arbeitslosenquote ansteigen lassen würden. Doch die Nachfrage nach Arbeitskräften ist offenbar so stark, dass der Effekt, dass viele Flüchtlinge erst einmal arbeitslos sind, überkompensiert wird: Wer qualifiziert ist, muss sich um den Job offenbar nicht sorgen.

Die wichtigsten Handelspartner Deutschlands Die Trump-Verunsicherung US-Präsident Donald Trump hat den Freihandel in Frage gestellt. Die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft macht sich zunehmend Sorgen.

Der wichtigste Handelspartner Tatsächlich sind die USA unter den Einzelstaaten der wichtigste Handelspartner. 2015 wurden nach endgültigen Ergebnissen Waren im Wert von rund 174 Milliarden Euro zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten gehandelt (Exporte und Importe). Insgesamt gingen knapp 10 Prozent der deutschen Exporte in die USA. Von dort kamen 7 Prozent der deutschen Importe.

Die Nachbarstaaten Lange Zeit war Frankreich für Deutschland das wichtigste Land bei der Ein- und Ausfuhr von Waren. 2014 wurde Frankreich jedoch von den USA überholt. Dazu trugen der schwächere Euro, aber auch das vergleichsweise stärkere Wirtschaftswachstum in den USA bei. Drittwichtigster Handelspartner für Deutschland sind die Niederlande, die mit ihren Häfen ein wichtiger Umschlagplatz für den Welthandel sind.

Die Euro-Zone Als Staatenverbund ist die EU der größte Handelspartner Deutschlands. Von den deutschen Exporten gehen 58 Prozent in die übrigen Länder der EU. In die Länder der Euro-Zone gehen 36 Prozent der Ausfuhren.

Der Kontinent Nr. eins Wichtigster Kontinent außerhalb Europas für den Handel ist Asien, noch vor Amerika. Allein nach China gehen rund sechs Prozent der Exporte. Insgesamt belegt China als Handelspartner den vierten Platz. Bei den Importen liegt das Land für Deutschland sogar auf Platz eins. Fast zehn Prozent der Einfuhren kommen von dort.

Die Mini-Partner Nach Afrika gehen lediglich zwei Prozent der deutschen Exporte und nach Australien und Ozeanien weniger als ein Prozent. Quelle: dpa / alle Werte für 2015

Die hohe Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften stärkt die Position der Arbeitnehmer in Lohnverhandlungen: Dass Deutschland sich durch Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen EU-Staaten verschafft – diese Zeit ist endgültig vorbei. Die Löhne steigen wieder – mit heute positiven Effekten. Die bessere Wettbewerbsfähigkeit der anderen EU-Staaten stärkt auch dort nach der langen Krise den Aufschwung, was wiederum die Nachfrage auch nach deutschen Produkten erhöht.

Und weil stetes Wachstum die Inflation wieder in Gang setzt – wenn auch mit 1,8 Prozent in diesem Jahr noch mäßig – erwarten die Ökonomen ein baldiges Ende der extrem lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Der Anleiheprogramm dürfte auslaufen, und womöglich im nächsten Jahr dann auch die Niedrigzinsphase enden.

Alles prima also? Erst einmal ja, sagen die Ökonomen. Bei der Bundesregierung allerdings vermissen sie ausreichende Anstrengung, an den Schwächen des Standorts zu arbeiten: Bürokratielasten für gründungswillige Unternehmer gehörten endlich abgebaut, verlangen sie. Die Steuer- und vor allem die Abgabenlast sei für mittlere Einkommen zu hoch: Angesichts der Arbeitsmarktlage sollte der Arbeitslosenbeitrag um 0,3 Prozentpunkte gesenkt werden, schlagen sie vor. Und das Bildungssystem müsse kräftig ausgebaut sowie endlich in die Infrastruktur schneller investiert werden: Wo dafür Planungskapazitäten fehlten, müssten diese eben geschaffen werden.

Und Trump, der Brexit, die Populisten? Die sind ein „erhebliches Risiko“, sind sich die Ökonomen einig. Wenn Trump einen Handelskrieg anzettelt und das Weltsteuersystem durcheinander rüttelt – dann kann es schnell vorbei sein mit dem wunderbaren, etwas langweiligen stetigen deutschen Aufschwung. Sollte gar die rechtsnationale Marine Le Pen Frankreichs Präsidentschaftswahl gewinnen und den EU-Ausstieg ihres Landes betreiben, droht eine konjunkturelle Eiszeit. Solange das alles aber nicht wirklich eintritt, lässt sich die Wirtschaft davon nicht erschüttern. Man kann dies als Gelassenheit interpretieren. Im Fall, dass es schiefgeht, wird man rückblickend aber wohl sagen müssen: Die Ignoranz ist zumindest ein wenig leichtsinnig gewesen.