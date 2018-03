 Für 2016 und 2017: Frankreich senkt Wachstumsprognose

Tendenz fallend: Frankreich hat seine Wachstumsprognose für die kommenden beiden Jahre nach unten korrigiert. An den erwarteten Zahlen für laufende Jahr wurde derweil nichts geändert.

Die Wachstumsprognose Frankreichs wurde für die kommenden beiden Jahre nach unten korrigiert. (Foto: AFP) Frankreich

ParisFrankreich hat die Prognosen für sein Wirtschaftswachstum in den kommenden beiden Jahren nach unten korrigiert. Wie das Finanzministerium in Paris am Mittwochabend mitteilte, geht es nun für 2016 und 2017 von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von jeweils 1,5 Prozent aus. Zuvor war für kommendes Jahr ein Wachstum von 1,7 Prozent und für 2017 eine Wachstumsrate von 1,9 Prozent anvisiert worden. Die Wachstumsprognose für das laufende Jahr in Höhe von einem Prozent behielt Finanzminister Michel Sapin bei.

Frankreich arbeitet derzeit daran, sein Haushaltsdefizit nach Jahren wieder unter die in der Eurozone vorgeschriebene Drei-Prozent-Grenze zu bringen. Für dieses Jahr wird ein Defizit in Höhe von 3,8 Prozent des BIP erwartet, kommendes Jahr sollen es 3,3 Prozent sein. Erst 2017 soll mit 2,7 Prozent die Vorgabe aus Brüssel wieder eingehalten werden.

Ende Februar hatte die EU-Kommission der sozialistischen Regierung in Paris diesen zweijährigen Aufschub gewährt. EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici forderte aber, dass Frankreich bis April einen Reformplan vorlegt. Die EU-Kommission will diesen dann im Mai prüfen.