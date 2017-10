 Ifo-Beschäftigungsbarometer: Geschäftsklima hellt sich im Oktober deutlich auf

Clemens Fuest „Die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf.“ (Foto: dpa)

BerlinDie Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im Oktober auf ein Rekordhoch gestiegen. Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen waren mit ihrem laufenden Geschäft überaus zufrieden und zeigten sich für die kommenden Monate noch weit zuversichtlicher. „Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat ein neues Allzeithoch erreicht“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Mittwoch in München. „Die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf.“

Der Geschäftsklimaindex stieg von 115,3 auf 116,7 Punkte. Die Industrieunternehmen waren merklich zufriedener mit ihrer aktuellen Lage. Die Erwartungen für die nächsten Monate erreichten ferner ein neues Jahreshoch. Treiber dabei waren die Hersteller von Investitionsgütern, vor allem die Maschinenbauer. Die Kapazitätsauslastung in der Industrie stieg auf über 87 Prozent und lag damit weit über dem langfristigen Durchschnitt.

Im Großhandel gab das Geschäftsklima auf hohem Niveau etwas nach. Im Einzelhandel dagegen machte der Index einen großen Sprung nach oben. Die aktuelle Geschäftslage wurde deutlich besser eingeschätzt, und die Einzelhändler schauen wieder optimistisch auf die kommenden Monate. „Sie wollen zudem vermehrt die Preise erhöhen“, sagte Fuest.

Das Bauhauptgewerbe setzt indes seine Rekordjagd fort. Die sehr guten Einschätzungen zur aktuellen Lage wurden zwar etwas zurückgenommen, aber für die nächsten Monate sind die Baufirmen noch optimistischer.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex gilt als wichtigstes Konjunkturbarometer der deutschen Wirtschaft. Im Oktober stieg der Teilindex für die Geschäftslage von 123,7 auf 124,8 Punkte, der Teilindex für die Erwartungen legte sogar noch stärker zu von 107,5 auf 109,1 Punkte.