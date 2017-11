 Ifo-Umfrage: Weltwirtschaftsklima so gut wie zuletzt 2011

Glaubt an den Aufschwung Clemens Fuest, Direktor des Institutes für Wirtschaftsforschung, ist optimistisch. Experten würden das Weltklima nahezu durchgehend positiv einschätzen. (Foto: dpa)

BerlinDer Weltwirtschaft geht es einer Umfrage zufolge so gut wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte im vierten Quartal um 3,9 auf 17,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner vierteljährlichen Umfrage unter mehr als 1.100 Experten aus 120 Ländern mitteilte. Diese beurteilten sowohl die Lage als auch die Aussichten optimistischer. „Die allmähliche Erholung der Weltwirtschaft dürfte damit an Schwung gewinnen“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Das Klima verbesserte sich in nahezu allen Regionen. „Die Experten schätzten die aktuelle Lage überall positiver ein, außer im Nahen Osten und in Nordafrika“, sagte Fuest. Die Aussichten für die Industrieländer wurden nicht mehr so positiv gesehen, während in den Schwellen- und Entwicklungsländern - und hier insbesondere in Lateinamerika - die Erwartungen nach oben geschraubt wurden.

Die Experten rechnen mit schneller steigenden Preisen. „Im Gegensatz dazu gehen die Befragten von einer Abschwächung beim Wachstum des Welthandels aus“, sagte Fuest. Gleichzeitig nahm aber der Anteil derjenigen ab, die Beschränkungen beim Exportgeschäft als gesamtwirtschaftliches Problem sehen. Außerdem rechnen die Umfrageteilnehmer mit einer Aufwertung des US-Dollars.