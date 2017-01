Sparer müssen umdenken

Insbesondere viele deutsche Sparer stecken in einem Dilemma. Sie spüren die Nullzins-Politik der EZB. Da die Inflationsrate nun deutlich anzieht, verliert ihr Geld real an Wert. Zuletzt erwiesen sich auch Nahrungsmittel als Kostentreiber: Die Verbraucher mussten dafür 3,2 Prozent mehr aufwenden als vor Jahresfrist. Und die Wohnungsmieten stiegen um 1,6 Prozent. Auf baldige Besserung können die Verbraucher laut Sal. Oppenheim-Ökonomin Ulrike Kastens nicht hoffen: „Die Zeit der niedrigen Inflationsraten ist in Deutschland passé.“

Der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel, verweist darauf, dass im Unterschied zur restlichen Euro-Zone die Teuerung auch unter Herausrechnung der Energiepreise in Deutschland auf einem höheren Niveau liege: „Um ein weiteres Auseinanderdriften zwischen Deutschland und den übrigen Staaten des Währungsraumes zu verhindern, wird Draghi zum Jahresende einen sanften Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik in Aussicht stellen.“

In der Woche zum 27. Januar nahmen die EZB und die nationalen Notenbanken im Währungsraum Staatsanleihen und andere öffentliche Schuldtitel im Volumen von 16,88 Milliarden Euro in ihre Bücher, wie die EZB am Montag mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch 18,53 Milliarden Euro. Seit dem Start im März 2015 wurden öffentliche Schuldtitel im Umfang von 1,319 Billionen Euro erworben.