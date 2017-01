 Italien: Regierung von IWF-Prognosesenkung überrascht

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Pier Carlo Padoan Der italienische Wirtschaftsminister ist über die verringerte Wachstumsprognose Italiens überrascht. Ob weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Haushaltsdefizits nötig sind, werde man sehen. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

RomItalien hat mit Verwunderung auf die Senkung der Wachstumsprognose durch den Internationalen Währungsfonds reagiert. Die Entscheidung habe ihn überrascht, sagte Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan am Montag dem Rundfunksender RAI. Es sei auch noch zu früh, um über zusätzliche Schritte zur Verringerung des Haushaltsdefizits nachzudenken. „Wir werden sehen, ob weitere Maßnahmen nötig werden.“ Zumal seien die zur Bankenrettung vorgesehenen 20 Milliarden Euro mehr als genug.

Der IWF hatte für das Euro-Sorgenland seine Schätzungen um 0,2 beziehungsweise 0,3 Punkte auf 0,7 Prozent Wachstum in diesem und 0,8 Prozent im kommenden Jahr gesenkt. Italiens ist nach Griechenland der am stärksten verschuldete Staat in der Euro-Zone.