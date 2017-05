 Konjunktur: China exportiert mehr, aber weniger als erwartet

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Aus- und Einfuhren gesteigert Chinas Exporte stiegen im April im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent und die Importe um 11,9 Prozent, wie die Zollbehörde mitteilte. (Foto: dpa)

PekingChina hat im April die Aus- und Einfuhren gesteigert. Analysten hatten dem Exportweltmeister allerdings noch mehr zugetraut. Die Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent und die Importe um 11,9 Prozent, wie die Zollbehörde am Montag mitteilte. Das sorgte für einen Handelsüberschuss von 38 Milliarden Dollar. Im Vormonat hatte es noch bei 23,9 Milliarden gelegen.

Nachdem sich China im März in überraschend guter Form zeigte und die Ausfuhren wegen des brummenden Geschäfts mit den USA so kräftig stiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr, hatten Analysten auch für April mit mehr gerechnet. Sie prognostizierten für die Ausfuhren ein Plus von 10,4 und bei den Einfuhren von 18 Prozent.