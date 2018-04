Konjunktur Deutsche Exporte fallen so kräftig wie seit 2015 nicht mehr

„Den unrühmlichen Schlusspunkt unter die schlechten Februar-Indikatoren setzten die Außenhandelsdaten. Es zeichnet sich inzwischen ein verhageltes erstes Quartal ab. Der schwache Start in das Jahr 2018 ist nur schwer zu erklären, denn an den guten Rahmenbedingungen hatte sich in den ersten drei Monaten kaum etwas geändert: Eine hervorragende Arbeitsmarktentwicklung gepaart mit steigenden Löhnen hätte den Konsum stützen müssen. Starke globale Frühindikatoren und allenfalls atmosphärische Störungen durch die Protektionismusdrohungen der USA hätten auch für eine ordentliche Außenhandelsbilanz sorgen müssen.“