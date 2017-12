 Konjunktur: Deutsche Reallöhne weiter im Plus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Steigerung des Reallohns in Deutschland liegt dem WSI zufolge über dem EU-Durchschnitt. (Foto: dpa)

WiesbadenDie Arbeitnehmer in Deutschland haben auch im dritten Quartal des laufenden Jahres höhere Reallöhne erhalten. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete. Die Reallohnsteigerung ergibt sich aus den um 2,5 Prozent gestiegenen Bruttoverdiensten, von denen die Zunahme der Verbraucherpreise (1,8 Prozent) abgezogen wird.

Seit 2014 sind die aufs Quartal berechneten Reallöhne im jeweiligen Vergleich zum Vorjahreszeitraum ununterbrochen gestiegen. 2017 hat sich die Entwicklung allerdings abgeschwächt. Steigerungsraten über 2 Prozent wurden trotz starker Konjunktur nicht mehr registriert. Für das Gesamtjahr erwartet das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftlichen Böckler-Stiftung eine Reallohn-Steigerung von 0,8 Prozent.

Reale Tarif- und Effektivlöhne 2005-2016 2005 Im Jahr 2005 ermittelte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung eine Steigerung der realen (preisbereinigten) Tariflöhne von 0,1 Prozent, die effektiven Bruttoeinkommen sanken um 1,3 Prozent. Quelle: WSI-Tarifarchiv, Destatis, IMK, Berechnungen des WSI

2006 Im Jahr 2006 sanken die Tariflöhne im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent, die Effektivlöhne sanken um 0,8 Prozent.

2007 Im Jahr 2007 sanken zum letzten Mal Tarif- und Effektivlöhne zugleich: Tariflöhne um 0,9 Prozent, Effektivlöhne um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

2008 Im Jahr 2008 konnte bei den Tariflöhnen ein Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden, die Effektivlöhne sanken um 0,2 Prozent.

2009 Ein Plus von 2,2 Prozent wurde 2009 bei den Tariflöhnen verzeichnet, während die Effektivlöhne um 0,4 Prozent sanken.

2010 Im Jahr 2010 stiegen die Effektivlöhne um 1,4 Prozent an, die Tariflöhne um 0,7 Prozent.

2011 Im Jahr 2011 sanken die Tariflöhne im Vergleich zum Vorjahr wieder um 0,3 Prozent, die Effektivlöhne hingegen stiegen um 1,2 Prozent an.

2012 Die Tariflöhne stiegen 2012 um 0,7 Prozent, die Effektivlöhne um 0,8 Prozent an.

2013 Im Jahr 2013 konnten die Effektivlöhne um 0,6 Prozent zulegen, die Tariflöhne um 1,2 Prozent.

2014 Die Tariflöhne stiegen 2014 um 2,2 Prozent an, die Effektivlöhne um 1,8 Prozent.

2015 Die bislang höchsten Lohnsteigerungen seit 2005 verzeichneten die Reallöhne im Jahr 2015: Effektivlöhne stiegen um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Tariflöhne um 2,4 Prozent.

2016 Im vergangenen Jahr stiegen die Tariflöhne um 1,9 Prozent an, die Effektivlöhne um 1,8 Prozent.

Zuletzt waren die Reallöhne in Deutschland im Jahr 2013 gefallen. Grundsätzlich stützen steigende Einkommen gemeinsam mit günstigen Arbeitsmarkterwartungen den privaten Konsum und damit die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die Europäische Zentralbank wie die EU-Kommission befürworten kräftigere Reallohnzuwächse, weil sie die aus Sicht der Währungshüter gefährlich niedrige Inflation antreiben. Nach der am Freitag vorgestellten Konsumklimastudie der GfK ist die Kauflaune der Verbraucher zum Jahresende und zum Beginn des kommenden Jahres noch einmal deutlich gestiegen. Die Neigung zu Anschaffungen sei weiterhin hoch.

Mit der erwarteten Steigerung um 0,8 Prozent liegt Deutschland dem WSI-Archiv zufolge über dem EU-Schnitt, der bei 0,4 Prozent liegen werde. In Italien, Spanien, Großbritannien, Belgien, Finnland und Zypern müssen die Beschäftigten den Ökonomen zufolge 2017 sogar mit Reallohnverlusten rechnen.