Konjunktur in Frankreich : Frankreichs Industrie schraubt Produktion hoch

Datum: 10.01.2017 10:35 Uhr

2,2 Prozent mehr stellte das französische produzierende Gewerbe im November mehr her. Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Allein in der Industrie ging es mit 2,3 Prozent spürbar bergauf.



Frankreichs Industrie legt zu Im Bild: Arbeiter der französischen Nahrungsmittelfirma William Saurin in Saint Thibault des Vignes. (Foto: AFP) ParisDie französische Industrie hat ihre Produktion überraschend stark hochgefahren. Im November stellten die Betriebe des gesamten Produzierenden Gewerbes 2,2 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten hier nur mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet, nach minus 0,1 Prozent im Oktober. Allein in der Industrie ging es im November mit 2,3 Prozent ebenfalls spürbar bergauf. Die Versorger und die Bergbauunternehmen verzeichneten einen Anstieg von 1,5 Prozent.