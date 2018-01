Konjunktur in Indien Indien erwartet stärkstes Wirtschaftswachstum weltweit

Die indische Wirtschaft legt weiter kräftig zu – um voraussichtlich mehr als sieben Prozent im kommenden Finanzjahr. Ein solches Wachstum kann keine andere der großen Volkswirtschaften vorweisen.

Mittlerweile die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt. (Foto: dpa) Indien

Neu DelhiIndien will China überflügeln und die am schnellsten wachsende Wirtschaftsmacht weltweit werden. Für das bis Ende März 2019 laufende Haushaltsjahr peilt die Regierung ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 7,0 bis 7,5 Prozent an, wie aus dem am Montag vorgelegten Ausblick hervorgeht. Chinas Wirtschaftsplaner rechnen für 2018 hingegen nur mit einem Zuwachs von 6,5 bis 6,8 Prozent. Im Haushaltsjahr 2017/18 hat Indiens Wirtschaft laut dem Bericht voraussichtlich um 6,75 Prozent zugelegt. Für die erwartete Konjunkturbeschleunigung sollen laut der Regierung anziehende private Investitionen und Exporte sorgen.

Indien und China bilden zusammen mit Russland, Brasilien und Südafrika die Gruppe der führenden Schwellenländer (Brics). Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die drei letzt genannten Länder 2018 eher verhalten wachsen werden: Südafrika sagt der IWF Plus von 0,9 Prozent, Russland von 1,7 Prozent und Brasilien von 1,9 Prozent voraus. Indien setzt hingegen weiter auf rasantes Wachstum: Ministerpräsident Narendra Modi stellte jüngst in Davos ehrgeizigen Pläne vor, wonach die Wirtschaftsleistung seines Landes bis 2025 auf ein Volumen von fünf Billionen Dollar steigen und sich somit mehr als verdoppeln soll.