 Konjunktur: Inflation schwächt sich im Februar weiter ab

Der Preisauftrieb hat sich in Deutschland weiter verlangsamt. Grund dafür sind insbesondere Gas, Sprit und Heizöl – aber auch die Energiepreise.

Im Februar betrug die Inflationsrate 1,4 Prozent gemessen am Vorjahresmonat. (Foto: Jens Büdpa) Inflation

WiesbadenDer Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Februar weiter verlangsamt. Die Inflationsrate betrug 1,4 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte und damit vorläufige Daten bestätigte. Im Januar hatte die Inflation noch bei 1,6 Prozent gelegen, im Dezember 2017 waren es 1,7 Prozent.

Vor allem teurere Kaltmieten (plus 1,6 Prozent) und höhere Preise für Strom (plus 1,5 Prozent) sowie Nahrungsmittel (plus 1,1 Prozent) trieben im Februar die Inflation an. Dämpfend wirkte der geringe Anstieg der Energiepreise: Sie legten insgesamt um 0,1 Prozent zu, im Januar waren sie um 0,9 Prozent geklettert. Insbesondere Gas, aber auch Sprit und Heizöl verbilligten sich binnen Jahresfrist. Im Vergleich zum Vormonat Januar stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent.