Konjunktur Japans Wirtschaft mit stärkstem Wachstum seit Jahren

TokioJapans Wirtschaft hat 2017 das stärkste Wachstum seit Jahren hingelegt. Laut am Mittwoch veröffentlichten Regierungsdaten stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,6 Prozent. Ein höherer Wert wurde zuletzt 2013 mit einem Plus von 2,0 Prozent erreicht. Die nunmehr erreichte Serie von acht Quartalen Wachstum in Folge hat es in Japan seit den Boom-Zeiten der 1980er Jahren nicht mehr gegeben.

Zum Jahresende ließ es die Wirtschaft jedoch überraschend ruhig angehen: Von Oktober bis Dezember legte das BIP aufs Jahr hochgerechnet nur um 0,5 Prozent zu. Volkswirte hatten mit einem fast doppelt so schnellen Tempo gerechnet. „Doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind weiter gut. Daher dürfte die Wirtschaft auch dieses Jahr ihre Wachstumsmöglichkeiten voll ausreizen“, so Ökonom Hiroaki Muto vom Institut Tokai Tokyo Research Center. Der Aufschwung wird vor allem von robusten Verbraucherausgaben sowie anziehenden Investitionen getragen, die das Wachstum zum Jahresende anschoben. Der starke Yen macht jedoch den Exporteuren zunehmend das Leben schwer. So lieferte der Außenhandel in den letzten drei Monaten des vorigen Jahres keine Wachstumsimpulse.

Die Notenbank setzt darauf, dass mit dem Aufschwung auch die unerwünscht niedrige Inflation endlich in Richtung ihres Ziels von zwei Prozent nach oben getrieben wird. Dabei hofft die Bank von Japan (BOJ) auf ein stärkeres Anziehen der Löhne. Doch im vierten Quartal fielen die Gehälter preisbereinigt um 0,4 Prozent – der erste Rückgang binnen drei Quartalen. Notenbankchef Haruhiko Kuroda versucht mit Rückendeckung von Ministerpräsident Shinzo Abe seit Jahren, die Konjunktur mit massiven Geldspritzen zu stärken und die Inflation anzuheizen. Trotz der brummenden Wirtschaft schloss er jüngst eine baldige Abkehr von der Politik des billigen Geldes aus, da das Inflationsziel noch lange nicht erreicht sei.