 Konjunktur: US-Industrie erhält deutlich mehr Aufträge als erwartet

Die US-Industrie hat Ende 2017 mehr Bestellungen bei langlebigen Gütern verzeichnet als erwartet. Weniger gut sieht das Bild aus, wenn nur Aufträge für Investitionsgüter berücksichtigt und dabei Flugzeuge ausgeklammert werden.

Die Bestellungen für langlebige Güter – vom Toaster bis zum Flugzeug – wuchsen im Dezember um 2,9 Prozent zum Vormonat. (Foto: dpa) Nach oben

WashingtonDie US-Industrie hat Ende 2017 einen unerwartet starken Auftragsschub erhalten. Die Bestellungen für langlebige Güter - vom Toaster bis zum Flugzeug - wuchsen im Dezember um 2,9 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich ein Wachstum von 0,8 Prozent erwartet, nach einem Plus von 1,7 Prozent im Vormonat. Die Zahlen schwanken oft, vor allem wegen Flugzeug-Bestellungen.

Weniger gut sieht das Bild aus, wenn nur Aufträge für Investitionsgüter berücksichtigt und dabei Flugzeuge ausgeklammert werden. Hier gab es einen Rückgang von 0,3 Prozent, während Ökonomen mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet hatten. Die Industrie macht etwa zwölf Prozent des Bruttoinlandsproduktes der weltgrößten Volkswirtschaft aus.