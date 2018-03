 Konjunktur: US-Produktion zieht im Februar unerwartet deutlich an

Die weltgrößte Volkswirtschaft ist derzeit gut in Schwung – und konnte ihre Produktion im Februar kräftig steigern. Das überrascht Experten.

US-Firmen stellten 1,1 Prozent mehr her als im Vormonat. (Foto: dpa) Wirtschaftswachstum

WashingtonDie US-Firmen haben ihre Produktion im Februar überraschend kräftig gesteigert. Sie stellten 1,1 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank (Fed) am Freitag mitteilte. Experten hatten dagegen mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet. Im Januar hatte es noch einen Rückgang von 0,3 Prozent gegeben. Für das Wachstum im Februar sorgte vor allem die Industrie: Hier gab es mit 1,2 Prozent das größte Plus seit fünf Monaten. Auch Bergbau und Baubranche meldeten Zunahmen.

Insgesamt ist die weltgrößte Volkswirtschaft derzeit gut in Schwung. Die Industriestaaten-Organisation OECD hob diese Woche ihre Wachstumsprognose für die USA auf 2,9 Prozent für dieses und auf 2,8 Prozent für kommendes Jahr an. Die Fed dürfte wegen der guten Konjunktur und steigender Inflation in diesem Jahr voraussichtlich vier Mal ihren Leitzins erhöhen, erwartet die OECD. Viele Experten rechnen nur mit drei Schritten.