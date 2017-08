Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hamburger Hafen Die Wirtschaft in der Euro-Zone wächst wieder stärker – und das nicht nur in Deutschland. (Foto: dpa)

BrüsselDie Euro-Zone hat im Frühjahr beim Wirtschaftswachstum einen Zahn zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal um 0,6 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Experten hatten damit gerechnet.

Im ersten Quartal war das Plus in den 19 Staaten der Währungsunion mit 0,5 Prozent noch ein Tick geringer ausgefallen. Die Zahlen belegen, dass der Konjunkturmotor in dem lange Zeit wirtschaftlich angeschlagenen Euro-Raum nun angesprungen ist.

EZB-Chef Mario Draghi hat jüngst von einer „kräftigen Erholung“ gesprochen und für den Herbst eine Diskussion in Aussicht gestellt, um über die Zukunft der von der Zentralbank betriebenen Geldschwemme zu beraten. Sie hat bereits Wertpapiere im Volumen von mehr als zwei Billionen Euro in ihre Bücher genommen, um die Konjunktur anzuschieben und die aus ihrer Sicht unerwünscht niedrige Inflation anzuheizen.