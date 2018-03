Konjunkturaufschwung Arbeitslosigkeit in Frankreich auf tiefstem Stand seit Jahren

In Frankreich ist die Konjunktur Konjunktur im Aufschwung. Die Arbeitslosigkeit sinkt dadurch auf den niedrigsten Stand seit 2009.

BerlinDer Aufschwung drückt die Arbeitslosigkeit in Frankreich auf den tiefsten Stand seit fast neun Jahren. Die Zahl der Arbeitslosen sank im vierten Quartal 2017 um 205.000 auf 2,5 Millionen. Die Arbeitslosenquote fiel dadurch um 0,7 Punkte und erstmals seit Anfang 2009 wieder unter die Neun-Prozent-Marke, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Einen so kräftigen Rückgang in einem Quartal habe es seit dem Finanzkrisenjahr 2008 nicht mehr gegeben.

Die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone befindet sich in einer wirtschaftlichen Erholung: Im vergangenen Jahr wuchs das Bruttoinlandsprodukt mit 1,9 Prozent so kräftig wie seit 2011 nicht mehr, befeuert von niedrigen Zinsen und der guten Weltkonjunktur. Die EU-Kommission sagt für dieses Jahr ein Plus von 2,0 Prozent und einen weiteren Rückgang der Erwerbslosigkeit voraus.

Der weltgrößte Online-Einzelhändler Amazon kündigte gerade an, in diesem Jahr 2000 dauerhafte Arbeitsplätze in Frankreich zu schaffen. Andere Unternehmen wie der Einzelhändler Carrefour kündigten hingegen einen Stellenabbau an und nutzen damit die von Präsident Emmanuel Macron durchgesetzte Arbeitsmarktreform aus, die das Anheuern und Feuern erleichtert.

Insbesondere im Maschinenbau und in der IT-Branche suchen die Firmen zwischen Kanalküste und Mittelmeer händeringend nach qualifiziertem Personal. Die Zentralbank geht davon aus, dass sich das Fachkräfteproblem als Wachstumsbremse für Frankreich erweisen wird. Macron will dafür sorgen, dass mehr Franzosen über den bislang eher verpönten Weg einer Lehre den Start ins Berufsleben schaffen. Dazu soll auch die Altersgrenze von 26 auf 30 Jahre angehoben werden, bis zu der junge Menschen für eine solche Ausbildung infrage kommen.