Die deutsche Wirtschaft ist 2017 so kräftig gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin mitteilte. Obwohl es diesmal mehrere Arbeitstage weniger gab, wurde das 2016 erreichte Ergebnis von 1,9 Prozent übertroffen. Dafür sorgten der steigende Konsum, zunehmende Exporte, Bauboom und stärker investierende Unternehmen. Ökonomen bei Banken und deutsche Forschungsinstitute hatten zuletzt für 2017 ein Wachstum in der Größenordnung von 2,3 Prozent prognostiziert.

2018 dürfte das Ergebnis ähnlich gut ausfallen, sagen Bundesregierung und Institute voraus. Rekordbeschäftigung und steigende Reallöhne stützen die Kauflaune der Verbraucher, während die anziehende Weltkonjunktur gute Geschäfte für die Exporteure verspricht. Der Bau profitiert von anhaltend niedrigen Zinsen, während die Unternehmen angesichts voller Auftragsbücher erneut mehr investieren dürften.

Allerdings machen Experten auch Risiken aus, die die Konjunktur dämpfen könnten. Dazu gehören der ungewisse Ausgang der Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, die Nordkorea-Krise und neue Handelsschranken, die die Exportnation Deutschland besonders treffen würden.

Was Ökonomen zu den BIP-Zahlen sagen Andreas Krüger (Bankhaus Lampe) „Wichtig ist nun, dass die neue Regierung die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft sichert. Vor allem sind Standortbedingungen zu verbessern, die Sozialversicherungssysteme auf die demografischen Herausforderungen vorzubereiten und das Thema Digitalisierung endlich mit Inhalt zu füllen. Statt sich auf dem historisch niedrigen Zinsniveaus auszuruhen, gehört auch eine ehrliche Haushaltskonsolidierung dazu – Überschuss hin oder her.“

Thomas Gitzel (VP Bank) „Die gute Nachricht ist, dass der BIP-Zuwachs nicht nur auf einem Bein steht sondern an Breite gewinnt. War in den vergangenen Jahren der private Konsum eine tragende Säule, kommen nun auch die Investitionen als auch die Exporte als Wachstumsbeschleuniger hinzu. Die hohe Beschäftigungsquote und sprudelnde Unternehmensgewinne machen sich in üppigen Staatseinnahmen bemerkbar. So gut es der deutschen Wirtschaft derzeit geht, viele Schwachstellen sind erkennbar. Nun muss es darum gehen, den volkswirtschaftlichen Glanz in die Zukunft zu tragen. Investitionen sind notwendig.“

Jörg Zeuner (KfW) „Die deutsche Wirtschaft steht an der Schwelle vom Aufschwung zum Boom: 2018 dürfte mit erneuten Anstiegen von Beschäftigung, Löhnen und verfügbaren Realeinkommen ein weiteres gutes Jahr für die privaten Haushalte werden. Noch deuten Löhne und Preise zwar nicht auf eine gesamtwirtschaftliche Überhitzung hin. Auch wenn der Zyklus lange geruht haben mag, er lebt und Teuerungsraten wie in der Vergangenheit von zwei Prozent oder etwas mehr sind nicht mehr allzu fern.“

Ferdinand Fichtner (DIW) „Die Situation wird nicht lange so günstig bleiben, wie sie es im Moment ist, denn vor allem bei der Beschäftigung ist das Ende der Fahnenstange bald erreicht. Uns gehen in Deutschland allmählich die Arbeitskräfte aus. Die Politik muss alles daran setzen, so viele Menschen so produktiv wie möglich in Arbeit zu bringen. Gute (Aus-) Bildungschancen und eine moderne Infrastruktur sind daher das Gebot der Stunde.“

Andreas Rees (Unicredit) „Bemerkenswert ist nicht nur die höhere Dynamik, sondern dass diesmal Sondereffekte wie höhere Staatsausgaben wegen der Flüchtlingskrise keine so große Rolle gespielt haben. Stattdessen hat vor allem der Privatsektor seine Schlagzahl erhöht. Der Staat schreibt erneut schwarze Zahlen. Das ist ein Selbstläufer, weil Beschäftigung und Steuereinnahmen steigen sowie die Zinskosten so niedrig sind. Ohne die starke Entlastung durch die Niedrigzinsen wäre wohl doch ein Defizit herausgekommen. Dass Schulden abgebaut werden, kommt künftigen Generationen zugute. Die Schattenseite ist, dass der Staat zu wenig investiert, was ebenfalls zulasten künftiger Generationen geht.“

Florian Hense (Berenberg Bank) „Der Aufschwung dürfte weitergehen. Der Arbeitsmarkt verbessert sich weiter, wenn auch nicht mehr ganz so stark. Dafür dürften die Löhne stärker zulegen als in den vergangenen Jahren. Das macht den privaten Konsum erneut zu einer wichtigen Wachstumsstütze. Die Unternehmen dürften erneut mehr investieren, da die Auftragsbücher prall gefüllt sind. Sie bauen deshalb Kapazitäten auf, weil sie sehr stark ausgelastet sind. Vom Außenhandel sind keine zusätzlichen Impulse zu erwarten, weil die Importe in einem ähnlichen Tempo zulegen werden. Ein Risiko ist, dass der Euro kräftiger anzieht und damit an der Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure nagt.“

„Die deutsche Konjunktur läuft im Moment mehr als rund. Wir sind auf dem Weg in eine Hochkonjunktur, wie wir sie lange nicht hatten“, sagte Allianz-Volkswirt Rolf Schneider jüngst. Die Verbraucher sind in Konsumlaune, die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist historisch günstig und Sparen wirft wegen der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum noch etwas. Nach Angaben der GfK-Konsumforscher machen sich die wenigsten Menschen in Deutschland Sorgen um ihren Job. Das Vertrauen in die boomende Wirtschaft sei weiter hoch.

Zugleich sorgt die kräftige Erholung der Weltwirtschaft für steigende Nachfrage nach Waren „Made in Germany“. Deutschlands Exporteure steuern 2017 auf das vierte Rekordjahr in Folge zu. In den ersten elf Monaten wurden Maschinen, Autos und andere Waren im Wert von 1,18 Billionen Euro ausgeführt (plus 6,5 Prozent). Auch die Unternehmen in Deutschland investierten zuletzt mehr in Ausrüstungen wie in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.

Von der guten Konjunktur mit Rekordbeschäftigung und steigenden Löhnen sowie den niedrigen Zinskosten profitiert auf der deutsche Staatshaushalt, der 2017 einen Rekordüberschuss erzielt hat. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung nahmen zusammen 38,4 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Damit wurden bereits das vierte Jahr in Folge schwarze Zahlen geschrieben. Diese Summe entspricht einem Überschuss von 1,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, nach 0,8 Prozent im Vorjahr. Ein wenn auch minimales Defizit hatte Deutschland zuletzt 2013 verbucht.