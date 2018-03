Konjunkturdaten Italiens Industrieproduktion sinkt überraschend deutlich

Die Produktion der italienischen Industrie ging im Januar um 1,9 Prozent zurück. Experten hatten mit deutlich weniger gerechnet.

Die Skyline der italienischen Hauptstadt. (Foto: dpa) Rom

RomDie italienische Industrie hat zum Jahresauftakt ihre Produktion unerwartet kräftig gedrosselt. Nach drei Anstiegen in Folge stellten die Betriebe im Januar 1,9 Prozent weniger her als im Dezember, wie das nationale Statistikamt am Montag in Rom mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,7 Prozent gerechnet.

Allerdings fiel das Plus Ende 2017 mit 2,1 Prozent auch stärker aus als ursprünglich gedacht. Monatliche Daten schwanken mitunter deutlich.

Der Blick auf längerfristige Zahlen signalisiert, dass es mit Italiens Industrie eher bergauf geht. So stieg die Produktion zwischen November und Januar um 1,0 Prozent im Vergleich zum Dreimonatszeitraum August bis Oktober. Zudem fuhren die Unternehmen im Januar ihren Ausstoß im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent hoch.

Die gesamte Wirtschaft Italiens hatte 2017 um 1,5 Prozent zugelegt und die geschäftsführende Regierung unter Ministerpräsident Paolo Gentiloni erwartet ein ähnlich starkes Wachstum in diesem Jahr. Damit hinkt die nach Deutschland und Frankreich drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone dem Währungsraum konjunkturell weiter spürbar hinterher.