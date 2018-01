„Die gute Nachricht ist, dass der BIP-Zuwachs nicht nur auf einem Bein steht sondern an Breite gewinnt. War in den vergangenen Jahren der private Konsum eine tragende Säule, kommen nun auch die Investitionen als auch die Exporte als Wachstumsbeschleuniger hinzu. Die hohe Beschäftigungsquote und sprudelnde Unternehmensgewinne machen sich in üppigen Staatseinnahmen bemerkbar. So gut es der deutschen Wirtschaft derzeit geht, viele Schwachstellen sind erkennbar. Nun muss es darum gehen, den volkswirtschaftlichen Glanz in die Zukunft zu tragen. Investitionen sind notwendig.“