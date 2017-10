 Leistungsbilanz: Handelsüberschuss der Euro-Zone steigt

Leistungsbilanz Im August florierte der Handel der Euro-Zone mit dem Ausland. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Überschuss in der Leistungsbilanz der Euro-Zone hat sich im August erhöht. Sie wies ein Plus von 33,3 Milliarden Euro auf, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Im Juli lag der Wert noch bei 31,5 Milliarden Euro. In die Leistungsbilanz fließen der gesamte Waren- und Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland ein, aber auch Entwicklungshilfe und Vermögenseinkommen.

Die Handelsüberschüsse sind nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump verstärkt in den Fokus geraten. Trump kritisiert das Defizit der US-Wirtschaft mit wichtigen Handelspartnern – dazu zählt neben China auch Deutschland. Die führenden Wirtschaftsinstitute rechnen damit, dass der deutsche Überschuss 2017 bei 254 Milliarden Euro liegen und in den kommenden beiden Jahren weiter steigen wird.