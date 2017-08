Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Steigende Konjunktur Portugals Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat im zweiten Quartal um 2,8 Prozent zum Vorjahr zugelegt. (Foto: dpa)

LissabonPortugals Wirtschaft hält ihr hohes Wachstumstempo. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im zweiten Quartal um 2,8 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistikamt des Landes am Montag mitteilte. Mit derselben Geschwindigkeit war das BIP bereits zu Jahresbeginn gestiegen. Es war damals das höchste Tempo seit zehn Jahren. Insbesondere die Investitionen zogen von April bis Juni kräftig an und sorgten so für eine weitere Belebung der Binnennachfrage. Zum Vorquartal wurde die Wirtschaftsleistung jedoch nur um 0,2 Prozent gesteigert. Im ersten Quartal lag der Zuwachs hier noch bei 1,0 Prozent.

Die Wirtschaft hat vor allem dank konsumfreudiger Verbraucher die Anfang des Jahrzehnts ausgebrochene Krise überwunden. Das südeuropäische Land musste damals unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfen. Seit 2014 steht es finanziell wieder auf eigenen Füßen.