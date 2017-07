Fed-Chefin Janet Yellen Die US-Wirtschaft wird in den kommenden Jahren keine drei Prozent wachsen. Das sagte Yellen bei einer Anhörung vor Senatoren. (Foto: AFP)

WashingtonEin US-Wirtschaftswachstum von drei Prozent in den nächsten Jahren ist aus Sicht von Notenbankchefin Janet Yellen nur schwer zu erreichen. "Ich denke, das wäre recht schwierig", sagte Yellen am Donnerstag bei einer Anhörung vor Senatoren in Washington. Zwischen Januar und März war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA lediglich mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 1,4 Prozent gestiegen. Damit fiel das Wachstum deutlich geringer aus als in der Euro-Zone, die den USA zuletzt stets konjunkturell hinterherhinkte.

Die Fed erwartete zuletzt für das laufende Jahr im Mittel einen BIP-Anstieg von 2,2 Prozent. Die Dollar-Wächter hatten im Juni ihren Leitzins auf 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben und angedeutet, dieses Jahr noch nachzulegen, falls dies die Wirtschaftsentwicklung zulässt.