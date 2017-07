Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Wirtschaft braucht kontinuierlich neue Arbeitsplätze“

Bei aller Euphorie warnt die GfK auch vor Rückschlägen. „Die kürzlich eröffneten Brexit-Verhandlungen, die im Hinblick auf den Handel unklare Politik der amerikanischen Regierung sowie die sich verschärfende Krise in den Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei haben sich bislang nicht messbar auf die Konsumstimmung ausgewirkt“, sagte Bürkl. „Sollte es dennoch dazu kommen, könnte dies zu einer Belastung für das Konsumklima werden.“

Die BayernLB macht noch eine weitere Gefahr aus. „Ein Risiko für den Konsumoptimismus würde eine unerwartet stark steigende Inflation darstellen, da diese die Kaufkraft der Verbraucher trotz positiver Arbeitsmarkt- und Lohnsituation unmittelbar einschränkt“, sagte ihr Ökonom Stefan Kipar.

Die 2000 befragten Verbraucher schätzen die Wirtschaftslage in Deutschland derzeit so positiv ein wie seit drei Jahren nicht mehr. „Die Bundesbürger gehen davon aus, dass die heimische Konjunktur im weiteren Verlauf des Jahres sogar noch einen Gang hochschalten kann“, sagte Bürkl. Das Ifo-Geschäftsklima – der wichtigste Frühindikator für die deutsche Konjunktur – erreichte im Juli den dritten Monat in Folge einen Bestwert.

Angesichts der florierenden Konjunktur schätzen die Verbraucher ihre eigenen finanziellen Perspektiven rosig ein. Ihre Einkommenserwartungen erreichten den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. „Basis dieser Einkommenseuphorie ist und bleibt die ausgezeichnete Verfassung des Arbeitsmarktes in Deutschland“, sagte Bürkl.

Derzeit sind so viele Deutsche in Lohn und Brot wie noch nie. Dem Ifo-Institut zufolge ist auch die Einstellungsbereitschaft der deutschen Firmen auf einem Höchststand. „Die starke deutsche Wirtschaft braucht kontinuierlich neue Arbeitskräfte“, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Abstriche wollen die Konsumenten dagegen bei größeren Anschaffungen machen. Dieses Barometer gab leicht nach, bleibt aber auf hohem Niveau. „Für den Großteil der Arbeitnehmer ist das Risiko, den Job zu verlieren, sehr gering“, betonte Bürkl. „Dieses Wissen gibt den privaten Haushalten Planungssicherheit für Anschaffungen, gerade wenn sie mit einem hohen finanziellen Risiko verbunden sind.“