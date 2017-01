 Spanien: Arbeitslosigkeit sinkt auf niedrigsten Stand seit 2009

Spanische Euro-Münze Die spanische Wirtschaft wächst wieder. (Foto: dpa)

MadridDie Arbeitslosenquote in Spanien ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als sieben Jahren gefallen. Sie verringerte sich im vierten Quartal 2016 auf 18,6 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Im dritten Quartal lag die Quote noch bei 18,9 Prozent. Trotz des Rückgangs ist sie noch immer die zweithöchste in der Europäischen Union. Nur in Griechenland ist die Lage schlechter.

Die Wirtschaft Spaniens wächst nach einer Rezession mittlerweile wieder kräftig. Beflügelt wird der Aufschwung durch das boomende Geschäft mit Urlaubern