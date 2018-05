 Trotz Handelsstreit: Chinas Exporte überraschend kräftig gestiegen

Ungeachtet des Handelsstreits mit den USA floriert der chinesische Handel im April. Die Exporte und Importe wachsen unerwartet deutlich.

Zum Unmut des US-Präsidenten hat der chinesische Handelsüberschuss kräftig zugelegt. (Foto: dpa) Handel

PekingChinas Exporte sind mitten im Handelsstreit mit den USA im April überraschend kräftig gestiegen. Sie legten binnen Jahresfrist um 12,9 Prozent zu und damit doppelt so stark wie von Experten erwartet, wie die Zollbehörde am Dienstag mitteilte. Auch die Importe wuchsen mit einem Plus von 21,5 Prozent unerwartet deutlich.

Der von US-Präsident Donald Trump massiv kritisierte Handelsüberschuss fiel mit 28,78 Milliarden Dollar ebenfalls stärker als erwartet aus. Damit zeigte sich der Exportweltmeister China kräftig erholt von der Formschwäche im März, als die Ausfuhren mit einem Minus von 2,7 Prozent erstmals seit mehr als einem Jahr sanken.

Die Zahlen könnten den Streit mit den USA wieder befeuern. Chinas enormer Handelsüberschuss ist Trump ein Dorn im Auge. Er wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken vor. Deswegen hat er bereits Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe verhängt und droht mit weiteren Zöllen. Um einen Handelskrieg abzuwenden, haben die beiden weltgrößten Volkswirtschaften inzwischen Verhandlungen aufgenommen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.