 US-Einzelhändler: Zweites Umsatzminus in Folge

Die Umsätze der US-Einzelhändler sind überraschend schwach zum Ende des ersten Halbjahres. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Erlöse um 0,2 Prozent – der zweite Rückgang in Folge.

Der private Konsum macht rund zwei Drittel der gesamten Wirtschaftskraft aus. (Foto: dpa) Einzelhandel

WashingtonDie US-Einzelhändler haben zum Ende des ersten Halbjahres überraschend sinkende Umsätze verbucht. Ihre Erlöse fielen im Juni um 0,2 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Dies war der zweite Rückgang in Folge. Bereits im Mai gab es nach revidierten Daten ein Minus von 0,1 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für den abgelaufenen Monat mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im sogenannten klassischen Einzelhandel, wo Autos, Kraftstoffe, Baumaterialien und Lebensmittel ausgeklammert werden, sank der Umsatz im Juni um 0,1 Prozent.

Wohl und Wehe der US-Wirtschaft hängt stark von den Verbrauchern ab. Denn der private Konsum macht rund zwei Drittel der gesamten Wirtschaftskraft aus. Der Euro legte nach den Einzelhandelsdaten zum Dollar leicht zu.