 US-Industrie: Mehr Aufträge als gedacht

Gute Auftragslage Die weltgrößte Volkswirtschaft ist gut in Schuss. (Foto: dpa)

WashingtonDie US-Industrie hat im November mehr Aufträge erhalten als erwartet. Das Neugeschäft zog um 1,3 Prozent zum Vormonat an, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 1,1 Prozent gerechnet. Die nunmehr vier Monate in Folge positive Auftragsentwicklung deutet darauf hin, dass die weltgrößte Volkswirtschaft gut in Schuss ist. Die Notenbank Fed hat deshalb im Dezember ihren Leitzins erneut angehoben auf nunmehr 1,25 bis 1,50 Prozent. Sie hat signalisiert, dass sie in diesem Jahr drei Mal nachlegen könnte. Viele Experten erwarten den nächsten Zinsschritt für März.