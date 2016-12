 US-Verbrauchervertrauen: Stimmung der US-Verbraucher klettert auf 15-Jahres-Hoch

Privater Konsum Der private Konsum macht etwa 70 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung aus. (Foto: AP)

New YorkDie Stimmung der US-Konsumenten ist zum Jahresende so gut wie seit August 2001 nicht mehr. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg im Dezember auf 113,7 Punkte von 109,4 Zählern im Vormonat, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem leichten Plus gerechnet. Der private Konsum ist der Eckpfeiler der amerikanischen Wirtschaft. Er macht etwa 70 Prozent der Wirtschaftsleistung aus.