 Wirtschaft in den USA: US-Handelsdefizit so groß wie zuletzt 2008

Das US-Handelsdefizit klettert auf ein Zehnjahreshoch. Besonders unausgewogen ist der Handel mit China.

Das Containerschiff „Bremen Bridge“ fährt durch den Hafen von New Jersey (USA). Die Importe der USA überstiegen die Exporte im Januar bei weitem. (Foto: dpa) Deutsches Containerschiff in den USA

WashingtonMitten im Zollstreit hat sich das Handelsdefizit der USA so stark ausgeweitet wie seit über neun Jahren nicht mehr. Die Importe übertrafen die Exporte im Januar um 56,6 (Vormonat: 53,9) Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das könnte den aktuellen Handelskonflikt der Vereinigten Staaten etwa mit der EU verschärfen. US-Präsident Donald Trump hat Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt. Die EU erklärte bereits, notfalls mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

2017 war das US-Handelsdefizit auf etwa 566 Milliarden Dollar gestiegen und damit auf das höchste Niveau seit 2008. Der von Trump besonders kritisch beäugte Fehlbetrag im Handel mit China legte 2017 auf den Rekordwert von rund 375 Milliarden Dollar zu. Allein im Januar betrug das Defizit im Handel mit China nun knapp 36 Milliarden Dollar – so viel wie zuletzt im September 2015. Das Minus im Geschäft mit EU-Firmen lag bei 13,6 Milliarden Dollar. Das Defizit mit Kanada betrug zwar mit 3,6 Milliarden Dollar deutlich weniger, erreichte aber den höchsten Stand seit drei Jahren.

Die US-Exporte sanken im Januar um 1,3 Prozent auf rund 201 Milliarden Dollar, während die Importe bei gut 257 Milliarden Dollar stagnierten.