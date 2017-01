 Wirtschaftsministerium: Japanische Industrieproduktion legt im Dezember zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Japans Wirtschaft Japans Industrieproduktion ist im Dezember den zweiten Monat in Folge gestiegen. (Foto: dpa)

TokioDie japanische Industrieproduktion ist im Dezember den zweiten Monat in Folge gestiegen. Sie legte im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zu, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Tokio mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Für Januar wird eine Steigerung um 3,0 und für Februar um 0,8 Prozent erwartet, wie aus einer Regierungsumfrage unter Unternehmen hervorgeht.