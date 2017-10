Wirtschaftswachstum in China : Peking will künftig qualitativer wachsen

Datum: 26.10.2017 09:38 Uhr

Strategiewechsel in der langfristigen chinesischen Wirtschaftspolitik. China will in Zukunft nicht mehr auf reines Wachstum sondern mehr auf produktive Investments setzen. Der Politik bietet das neue Möglichkeiten.