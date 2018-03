 Schuldenkrise: Kleine Unternehmen verlangsamen das Wachstum

Ein Problem der europäischen Krisenländer sind die vielen kleinen Firmen. Sie reduzieren die Produktivität, wie eine Studie zeigt. Das ist nicht das einzige Problem. Die Staaten müssen auch ihr Arbeitsrecht reformieren.

Kleine Geschäfte wie dieses im Norden Griechenlands sind laut einer OECD-Studie unproduktiver als große Firmen. (Foto: Reuters)

KölnAuch die griechische Wirtschaft hat ihre Stärken – davon ist die EU-Kommission in Brüssel überzeugt: Positiv sei vor allem die große Anzahl kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Nur 14 Prozent aller Beschäftigten verdienen in Griechenland ihr Geld in Großbetrieben – weniger als halb so viel wie im EU-Durchschnitt. Mehr als 35 Prozent der griechischen Wertschöpfung entsteht in kleinen Firmen, europaweit sind es nur 22 Prozent. „Diese Wirtschaftsstruktur“, ist der Vizepräsident der EU-Kommission, Antonio Tajani überzeugt, „ist ein Asset für Griechenland.“ Denn gerade kleine und mittlere Unternehmen seinen eine wichtige Quelle von Wirtschaftswachstum.

Ökonomen, die den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Unternehmensgrößen erforschen, widersprechen. Für sie ist der hohe Anteil von Mini-Firmen in Griechenland nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Tatsächlich sprechen eine Reihe von Argumenten dafür, dass zu viele Kleinbetriebe einer Wirtschaft mehr schaden als nutzen.

So zeigen Daten des europäischen Statistikamts Eurostat: Kleine Firmen sind unproduktiv – am effizientesten arbeiten Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Ein zentraler Grund ist, dass Kleinbetriebe nicht von den Kostenvorteilen der Massenproduktion profitieren können.

Ein Blick auf die Landkarte der Euro-Krise macht deutlich: Nicht nur in Griechenland, auch in den anderen südeuropäischen Problemstaaten ist der Anteil von Mini-Unternehmen groß. So zeigen Daten des europäischen Statistikamts Eurostat: In Spanien, Portugal und Italien haben jeweils rund 94 Prozent aller Firmen weniger als zehn Angestellte – in Deutschland gilt das dagegen nur für 83 Prozent.

Die weit verbreitete Vorstellung, dass Kleinunternehmen schneller wachsen und überproportional viele Arbeitsplätze schaffen, ist ein Mythos, zeigte ein Forscherteam um den Ökonomen John Haltiwanger von der Universität Maryland. Am Beispiel von US-Firmen stellten die Ökonomen fest: Nur auf den ersten Blick entstehen in kleinen Unternehmen mehr neue Jobs als in Großbetrieben. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um eine Scheinkorrelation. Wenn man neben der Größe einer Firma auch ihr Alter berücksichtigt, zeigt sich: Es sind junge Firmen und nicht kleine, die überdurchschnittlich viele neue Arbeitsplätze schaffen.