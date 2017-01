Steigende Inflation macht Draghi Druck

Die steigende Inflation in der größten Volkswirtschaft Europas gießt Öl ins Feuer der Debatte um das Ende der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank. Im März 2016 hatte die EZB beschlossen, die Leitzinsen weiter zu lockern – unter anderem, um die Inflation steigen zu lassen. Es gebe keine Grenzen für das, was die Bank innerhalb ihres Mandats tun werde, um das Ziel zu erreichen, sagte Draghi damals. In Deutschland melden sich nun verstärkt Politiker zu Wort, die ein Ende der lockeren Geldpolitik fordern, zum Beispiel der bayerische Finanzminister Markus Söder. Auch Bundesbankchef Jens Weidmann hat mit Blick auf die anziehende Inflation bereits laut über eine Abkehr von der laxen geldpolitischen Linie der EZB nachgedacht. Die Argumente der Gegner: die Zinspolitik gehe zulasten der deutschen Sparer und ließe sich nicht – wie zuvor – mit einer drohenden Deflation im Euroraum begründen.

Am Dienstag (11 Uhr) veröffentlicht die Europäische Statistikbehörde (Eurostat) die vorläufige Schätzung der Inflation im Euroraum. Analysten rechnen mit einer Teuerung von 1,6 Prozent. Zuletzt stieg die Teuerungsrate im Dezember auf 1,1 Prozent gegenüber 0,6 Prozent im Vorjahr. Den Anstieg sollten Anleger allerdings nicht überbewerten. So stieg die Kerninflation in der Eurozone im selben Zeitraum nur geringfügig von 0,8 auf 0,9 Prozent. In der Kerninflation sind die Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet. Sie gilt damit als der verlässlichere Indikator für den Preisanstieg – und damit auch für den Erfolg des EZB-Chefs Mario Draghi.