 Quote: Deutsche Arbeitslosigkeit wieder im EU-Durchschnitt

Erstmals seit Jahren hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland den EU-Durchschnitt erreicht. Sowohl in Deutschland als auch EU-weit betrage die Oktober-Quote 7,1 Prozent, teilte das Europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit.

28.11.2008