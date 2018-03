 Stimmt es, dass...: Hat Angela Merkel dem Ende des Nationalstaats zugestimmt?

Mit dem Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) dürften die gewählten Regierungen in Zukunft kaum noch etwas Wesentliches entscheiden. Die EZB übernimmt die Verantwortung - politische Rechenschaft nicht nötig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, M) bei der Abstimmung über das ESM-Finanzierungsgesetz im Bundestag in Berlin. (Foto: dpa)

Als Bundestag und Bundesrat den neuen europäischen Rettungsfonds ESM und den Schuldentilgungspakt im Schnellverfahren beschlossen, hatten Angela Merkel und die anderen Regierungschefs in der Nacht zuvor in Brüssel dieser Institution bereits eine neue Qualität gegeben.

Anders als im ESM-Vertrag vorgesehen, den die Parlamentarier absegneten, soll der ESM die Kompetenz bekommen, direkt italienische oder spanische Banken zu sanieren, ohne dass das Geld über den spanischen oder italienischen Haushalt geleitet würde. Diese Hilfen können, wie man in Spanien schon gesehen hat, leicht in dreistellige Milliardenbeträge gehen. Die Schuld wird nicht dem Staat zugerechnet, dessen Banken saniert werden.

Norbert Häring ist Korrespondent in Frankfurt und Buchautor. (Foto: Bernd Roselieb für Handelsblatt)

Es sind allein die Banken, die über Dividenden, Schuldzinsen oder Gebühren für den ESM die Rückzahlung der Mittel an die Staatengemeinschaft stemmen sollen. In aller Regel sind keine nennenswerten Rückflüsse zu erwarten, weil die Banken pleite sind und nur gerettet werden, damit sie die Wirtschaft nicht mit in den Abgrund reißen. Die Staaten müssen also im Endeffekt Hunderte Milliarden Euro Kredit aufnehmen, um über den ESM Lasten zu tragen, die bisher Lasten der Staaten waren. Schuldenvergemeinschaftung pur also.