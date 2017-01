Teuerungsrate : Italiens Inflation im Schnitt so niedrig wie zuletzt 1959

Datum: 04.01.2017 16:01 Uhr

Im Jahresschnitt lag die Inflationsrate in Italien bei minus 0,1 Prozent – und war damit so niedrig wie zuletzt in den Fünfzigerjahren. Allerdings zogen die Preise in den letzten Monaten auch dort leicht an.